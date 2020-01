Lotomania: veja os números sorteados nesta sexta-feira, 10 de janeiro

O concurso 2.038 da Lotomania paga nesta sexta-feira (dia 10) um prêmio de R$ 1,8 milhão ao apostador que acertar as 20 dezenas sorteadas, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados nesta sexta-feira para a Lotomania são:

02, 06, 10, 14, 15, 20, 25, 27, 28, 42, 46, 57, 61, 62, 70, 72, 74, 84, 90, 93

LEIA TAMBÉM:

Quina: veja os números sorteados nesta sexta-feira, 10 de janeiro

Lotofácil: veja os números sorteados nesta sexta-feira, 10 de janeiro

No sorteio da última terça-feira nenhum apostador acertou as 20 dezenas da Lotomania. No entanto, 1 apostador fez 19 pontos e levou para casa R$ 266.073,82.

Outros 75 apostadores fizeram 18 números e cada um ganhou R$ 2.217,28.

Clique e veja os números do sorteio anterior.