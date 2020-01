IPVA 2020: placa 3 tem até segunda-feira para pagar parcela única com desconto

Os donos de carro com placa final 3 tem até esta segunda-feira (13) para pagar o IPVA 2020 (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) em parcela única com desconto ou para pagar a primeira parcela das 3 cotas. Se preferir, o proprietário pode ainda pagar em parcela única, em fevereiro, mas perde o desconto de 3%.

Para pagar, basta dirigir-se a uma agência bancária credenciada com o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor) do veículo e fazer o recolhimento da taxa. É possível pagar também em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e pelo Internet Banking.

Atenção ao prazo

Mas atenção: quem perder o prazo neste mês não poderá parcelar o pagamento pelo sistema da Secretaria da Fazenda.

Se isso acontecer e o proprietário do veículo quiser quitar o imposto em prestações, a opção será pagar com cartão de crédito, mas as duas empresas habilitadas cobram taxas e juros. São elas: a Taki e a PinPag. Na internet, é possível consultar os valores.

VEJA TABELA DE VENCIMENTO DO IPVA