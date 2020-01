Descomplica SP abre unidade no bairro de São Mateus

A Prefeitura de São Paulo inaugurou nesta sexta-feira a décima unidade do Descomplica SP. A nova unidade fica no bairro de São Mateus, na zona leste de São Paulo.

O programa, que propõe agilizar o atendimento do cidadão, concentra mais de 300 serviços de 11 órgãos públicos e secretarias, como Seguro Desemprego, Cadastro Único, Alistamento Militar, Bilhete Único, entre outros.

A unidade conta ainda com totens do Poupatempo para solicitação de serviços exclusivos da esfera estadual, como 2ª via do RG e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Mais informações: https://descomplicasp.prefeitura.sp.gov.br