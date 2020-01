Loja de shopping é assaltada e funcionários são feitos reféns na zona sul de São Paulo

Funcionários de uma loja no shopping Plaza Sul, na região do Jardim da Saúde, zona sul de São Paulo, viveram momentos de tensão na manhã desta sexta-feira (10). Segundo a polícia, assaltantes invadiram o comércio e levaram as vítimas para a sala de estoque, onde foram mantidas reféns.

Não há confirmação de quantos criminosos participaram da ação, mas a polícia atendeu a ocorrência enquanto a ação acontecia e quatro pessoas foram presas. O prejuízo à loja, da rede Casas Bahia, não foi informado.

Veja também:

‘Doença misteriosa’ causa morte e deixa Belo Horizonte em alerta

Metrô conclui ampliação de túnel que liga as estações Consolação e Paulista

O caso foi registrado no 16º DP (Vila Clementino). Um dos presos era foragido, mas a polícia não informou o crime que o homem havia cometido.

Em notas, o Plaza Sul Shopping e a Casas Bahia informaram que ninguém ficou ferido e que o funcionamento do centro de compras e da loja segue normalmente. “A empresa está prestando todo o suporte solicitado pelos órgãos competentes”, afirmou a Casas Bahia.