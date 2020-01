STF derruba censura contra especial de Natal do Porta dos Fundos

O especial de Natal do grupo humorístico Porta dos Fundos teve a sua exibição pela Netflix liberada nesta quinta-feira pelo presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli.

A decisão derrubou liminar concedida anteontem pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Benedicto Abicair, que suspendeu a exibição do programa para “acalmar os ânimos”.

O vídeo, chamado “A Primeira Tentação de Cristo”, retrata Jesus como um homossexual, gerou polêmica e virou pretexto para um atentado contra a sede do Porta dos Fundos, no Rio.

No recurso atendido por Toffoli, a Netflix afirmou que a suspensão “constitui patente censura prévia emanada do Poder Judiciário a veículo de comunicação social que dissemina conteúdo artístico”.

O Porta dos Fundos disse ser contra “qualquer ato de censura, violência, ilegalidade, autoritarismo” e que faz humor para “entreter e estimular reflexões”.