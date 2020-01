Simulador do Meu INSS fica fora do ar

Devido ao atraso na atualização dos sistemas do INSS à reforma da Previdência, o simulador de benefício do portal Meu INSS está fora do ar.

O órgão informou ainda que “nenhum cálculo de atendimento de regras ou definição de valores de benefícios concedidos pelo INSS é feito de forma manual pelos servidores” para garantir “segurança e uniformidade”.

O INSS ainda não deu prazo para regularizar a situação. O governo deflagrou uma estratégia de guerra para tentar reduzir a fila de pedidos de benefícios e traçar um cronograma de ação para implementar as mudanças nos sistemas.

No momento, só estão habilitados para operação os sistemas para concessão de salário-maternidade, auxílio-doença, auxílio-reclusão, BPC (Benefício de Prestação Continuada) e a pensão especial destinada a crianças com microcefalia decorrente do vírus zika. Esses benefícios representam mais da metade de toda demanda recebida diariamente pelo órgão.

Para piorar, a Dataprev, estatal que processa o pagamento dos benefícios do INSS, anunciou que vai encerrar as atividades em 20 estados e cortar 493 funcionários, 15% do total dos seus empregados.