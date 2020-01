Queda na cotação do boi traz 'alívio' no preço da carne para consumidor

A queda na cotação da arroba do boi já traz algum alívio no preço da carne para o consumidor. O presidente da Associação Paulista de Supermercados, Ronaldo dos Santos lembrou que a alta superou os 50% entre agosto e dezembro.

O aumento veio na esteira do aumento das exportações para a China, que enfrenta problemas na produção local. A partir daí, começou um movimento no sentido contrário, muito por causa da reação do próprio consumidor, que trocou a carne por outros tipos de proteína.

Veja também:

Polícia prende dupla que realizava roubos e furtos dentro do Metrô de São Paulo

IPVA 2020 começa a vencer nesta quinta-feira em São Paulo; veja calendário

Na prática, com isso, já é possível notar a diferença em cortes como o contrafilé e o acém, segundo o presidente da Apas. A má notícia é que, apesar do recuo, o preço de modo geral não deve voltar ao nível anterior.

O presidente da Associação Paulista de Supermercados foi entrevistado na série "A Hora É Agora", no estúdio digital da Rádio Bandeirantes. A campanha foi lançada pelas rádios Bandeirantes e BandNews FM para estimular o debate de soluções que ajudem a melhorar o ambiente de negócios no Brasil.