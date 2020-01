IPVA 2020 começa a vencer nesta quinta-feira em São Paulo; veja calendário

O calendário para pagamento do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) 2020 no estado de São Paulo começa nesta quinta-feira, com vencimento da primeira parcela ou cota única com desconto de 3% do imposto para os veículos com final de placa 1.

De acordo com a Secretaria da Fazenda, a quitação pode ser feita de três maneiras: à vista com desconto de 3%, até o vencimento neste mês (veja tabela abaixo); à vista sem desconto em fevereiro, também dentro dos vencimentos) ou em três parcelas, de janeiro a março.

O pagamento deve ser feito usando o número do Renavam do veículo e sua placa, na rede bancária credenciada – agências, caixas eletrônicos, internet banking – ou nas lotéricas.

Atenção ao prazo

Mas atenção: quem perder o prazo neste mês não poderá parcelar o pagamento pelo sistema da Secretaria da Fazenda.

Se isso acontecer e o proprietário do veículo quiser quitar o imposto em prestações, a opção será pagar com cartão de crédito, mas as duas empresas habilitadas cobram taxas e juros. São elas: a Taki e a PinPag. Na internet, é possível consultar os valores.

E, segundo pesquisa da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e do SPC Brasil, apenas 11% dos brasileiros têm recursos para pagar as despesas sazonais de início de ano, que incluem, além do IPVA, o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e material escolar .