Grande São Paulo registra 89 alagamentos nesta quarta

Na forte chuva que atingiu a Grande São Paulo na tarde e noite desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros registrou 89 chamadas de enchentes e alagamentos.

Na capital, os córregos da Paciência (zona norte) e do Lajeado (zona leste) transbordaram.

Em diversos bairros, havia ruas bloqueadas por alagamentos. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) constatou oito pontos de alagamento intransitáveis na capital, entre eles a praça da Bandeira e o túnel do Anhangabaú, no centro, o que levou ao bloqueio no trânsito do corredor Norte-Sul no início da noite de ontem.

A chuva medida pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) até as 19h, de 24,9 mm, equivale a 9,6% do esperado para o mês.

E para hoje a previsão é de mais chuva: segundo o CGE, ela acontece entre a tarde e a noite, com rajadas de vento e raios.