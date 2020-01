Estrada concedida pelo governo de SP vai ganhar 16 pedágios

O lote de rodovias concedido nesta quarta-feira em leilão pelo governo de São Paulo à iniciativa privada vai ganhar 16 novas praças de pedágio.

O trecho tem um total de 1.273 km, entre Piracicaba (160 km de SP) e Panorama (672 km de SP), no oeste do estado. O vencedor foi o Consórcio Infraestrutura Brasil, formado pelo banco Pátria e pelo Fundo Soberano de Cingapura, com uma oferta de R$ 1,1 bilhão –ágio de 7.209,25% sobre o mínimo exigido, pouco mais de R$ 15 milhões.

A documentação será agora analisada e, se tudo estiver certo, os novos donos devem passar a operar as rodovias neste semestre.

O edital prevê que, nos 30 anos de contrato, cerca de 600 km de pistas sejam duplicadas, entre outras melhorias, com investimento total de R$ 14 bilhões.

Os usuários vão pagar por quilometragem percorrida. A tarifa-base a cada 100 km será de R$ 14,91 para os trechos duplicados e de R$ 10,65 onde a pista for simples, com desconto de 5% para pagamento automático – por TAG.

O edital prevê ainda que usuários frequentes terão desconto – como moradores de pequenas cidades que usam as rodovias quase que diariamente para acessar a comércio e serviços de municípios vizinhos.