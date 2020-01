Em SP, DPVAT pode ser pago em fevereiro

No estado de São Paulo, o vencimento do DPVAT, o seguro obrigatório, é em fevereiro – seguindo a tabela de finais de placa para a segunda parcela ou cota única sem desconto, de acordo com a Seguradora Líder.

O DPVAT está no meio de um imbróglio jurídico: em novembro, o presidente Jair Bolsonaro editou MP (Medida Provisória) para extinguir o seguro, mas o STF (Supremo Tribunal Federal) a suspendeu. Com isso, o pagamento do DPVAT continua obrigatório para licenciar e/ou vender o veículo.

O valor para automóveis é de R$ 16,21 e para motos é de R$ 84,58 – a Susep chegou a reduzi-lo, mas o STF deu liminar mantendo a quantia.