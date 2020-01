Buraco no Cebolão causa lentidão na chegada a São Paulo

Um grande buraco se abriu na saída do viaduto do Complexo Viário Heróis de 1932, conhecido como Cebolão, na chegada da rodovia Castello Branco para a marginal Tietê.

A cratera causa transtornos aos motoristas que chegam a São Paulo na manhã desta quinta-feira (9) e passam pela via no sentido da rodovia Ayrton Senna. De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), uma faixa está bloqueada na chegada para a pista central da marginal.

A interdição parcial da pista causa lentidão na rodovia desde o km 18 na direção de São Paulo. Ouvintes da Rádio Bandeirantes relatam que diversos carros tiveram pneus estourados no local.