Bruno Covas segue internado em hospital para 6ª sessão de quimioterapia

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), segue internado no Hospital Sírio-Libanês para a realização da sexta sessão de quimioterapia. A alta vai depender de uma avaliação médica a ser realizada assim que terminar essa fase do tratamento.

Durante esta quinta-feira (9), Covas vai receber secretários e assessores para despachos no próprio hospital, entre 9h45 e 15h. O prefeito da capital paulista foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer na região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão nos linfonodos.

Agenda do prefeito Bruno Covas nesta quinta, 9 de janeiro de 2020

• 09h45 – Despacho com Secretário de Inovação e Tecnologia – Juan Quirós

Local: Hospital Sírio-Libanês

• 10h – Despacho com Chefe da Assessoria Militar – Ten. Cel. Ana Claudia de Paula

Local: Hospital Sírio-Libanês

• 10h15 – Despacho com Secretários de Governo – Mauro Ricardo e Fazenda – Philippe Duchateau

Local: Hospital Sírio-Libanês

• 14h45 – Despacho com Secretário de Comunicação – Marcus Vinicius Sinval

Local: Hospital Sírio-Libanês

• 15h – Despacho com Chefe de Gabinete – Vitor Sampaio

Local: Hospital Sírio-Libanês