Ônibus bate em poste na Vila Leopoldina e duas pessoas ficam feridas

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um ônibus na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (9).

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), o motorista perdeu o controle do veículo na rua Guaipá e colidiu com um poste e algumas residências.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem de 73 anos teve ferimentos na cabeça e outro de 34 anos foi socorrido com dores nas costas. Ambos foram levados para o Hospital Universitário, da USP (Universidade de São Paulo).

Após a colisão, a rua Guaipá teve um trecho bloqueado, sem previsão de liberação. A interdição ocorre na altura da rua Belchior de Azevedo. Uma equipe da Enel foi acionada pela queda da fiação elétrico.