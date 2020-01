Ataque do Irã em base americana no Iraque não matou nem deixou feridos, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um pronunciamento no fim da manhã desta quarta-feira (8), em Washington, nos Estados Unidos, sobre o ataque com mísseis feito pelo Irã à duas bases militares americanas localizadas no Iraque.

De acordo com o presidente, a ação iraniana, realizada na noite de terça (7), não matou nem feriu americanos ou aliados. "Nenhuma vida americana ou iraquiana foi perdida", disse o líder, que afirmou ainda que os danos no local foram mínimos.

Em um discurso curto, Trump falou da morte do general iraniano Qassim Suleimani, vítima na sexta-feira (3) de um ataque de drone dos Estados Unidos, também no Iraque. Ele defendeu a morte do iraniano, a quem cunhou o termo "terrorista mais perigoso do mundo". O presidente ainda acusou Suleimani de planejar novas ações e disse que ele deveria ter sido executado "há muito tempo".

Por fim, Donald Trump prometeu novas sanções econômicas ao Irã e que, enquanto for presidente "o Irã nunca poderá ter arma nuclear".