São Paulo deve passar por tempestade nesta quarta-feira

Não esqueça o guarda-chuva! Os dias estão quentes e abafados, e a famosa chuva de verão –ou melhor, tempestade– já volta a aparecer pela capital. Hoje, são esperadas fortes pancadas de chuvas isoladas durante todo o dia, com mais intensidade à tarde e à noite.

A temperatura na capital deve ficar entre 20ºC e 28ºC e o céu fica nublado, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O resto da semana deve ser parecido. As mínimas variam de 19ºC a 20ºC, e a máxima pode chegar a 30ºC no sábado. Porém, essas típicas chuvas fortes de janeiro continuam sem dar trégua à capital, com previsão de tempestades até o final de semana.

E, logo na primeira semana de 2020, o Inmet já registrou a segunda maior temperatura do ano nesta terça-feira, com 31ºC.