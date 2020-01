Municípios de São Paulo abrem inscrições para cursos grátis de línguas

As inscrições para cursos de língua gratuitos no Estado de São Paulo estão abertas para alunos da rede estadual.

É possível escolher entre aulas de alemão, espanhol, francês, inglês e italiano, porém a oferta dos idiomas varia de acordo com a demanda e disposição de um professor habilitado para ministrar as aulas.



As unidades com aulas disponíveis na região central do Estado ficam nas cidades de Araraquara, Ibaté, Ibitinga, Itápolis, Matão, São Carlos, Taquaritinga e Américo Brasiliense.

As atividades no CEL serão iniciadas em 3 de fevereiro, mesmo dia da volta das aulas do ensino regular. A data também será o prazo máximo para os alunos efetuarem a matrícula.

As aulas acontecem no período de contraturno ou aos sábados, e os cursos são organizados por semestre, exceto o de inglês que é anual.

Para fazer as aulas de inglês é necessário estar cursando o Ensino Médio. Para os demais, basta estar matriculado em uma das turmas a partir do 7º ano do Ensino Fundamental até da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA).

A matrícula deve ser feita presencialmente na unidade escolar que abriga o Centro de Estudos de Línguas. No ato da matrícula deve ser apresentado uma cópia do documento de identidade (RG) e declaração de matrícula com número do Registro de Aluno (RA). Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.