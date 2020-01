Preço de material escolar chega a variar mais de 300% em São Paulo

O preço do material escolar em São Paulo pode variar mais de 300% nas papelarias. Uma pesquisa realizada pelo Procon-SP analisou os valores de 126 produtos em oito estabelecimentos de todas as regiões da capital paulista.

A variação do preço do estojo de giz com 12 cores, por exemplo, chegou a 266% – de R$ 1,50 para R$ 5,50. A maior diferença foi na borracha branca, que ficou entre R$ 0,60 e R$ 2,60 – aumento de 333%.

Outro grande desequilíbrio ficou no valor da caneta hidrográfica Pilot 12 cores – um dos comércios vendia o conjunto por R$ 59,90, enquanto em outro o mesmo produto saía por R$ 24,50.

Os melhores preços foram encontrados na zona norte da capital paulista, enquanto os piores foram registrados na zona sul. O Procon realizou a pesquisa entre os dias 9 e 11 de dezembro de 2019. Clique aqui para acessar o levantamento completo.