Petrobrás suspende viagem de navios pelo Oriente Médio após ataques no Iraque

A Petrobras informou nesta quarta-feira (8) que suspendeu hoje o trânsito de navios no Estreito de Hormuz, no Oriente Médio, após o Irã ter atacado bases militares usadas por norte-americanos no Iraque.

Leia a íntegra da nota da Petrobras: