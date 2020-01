Prêmio da Mega-Sena acumulada desta quarta-feira renderia R$ 17,2 mil na poupança

A Mega-Sena realiza nesta quarta-feira (8) seu sorteio de número 2.222 e vai pagar um prêmio de R$ 6 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas que serão sorteadas a partir das 20h.

Embora não seja um prêmio multimilionário, como a Mega da Virada, com R$ 6 milhões o ganhador garantiria uma renda mensal suficiente para viver com tranquilidade. Aplicado na poupança, o prêmio renderia nada menos do que R$ 17,2 mil por mês.

O sorteio é realizado no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, e é aberto ao público.

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país até 19h. A aposta mínima custa R$ 4,50.

Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.