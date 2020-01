Mega-Sena: veja os números sorteados nesta quarta-feira, 8 de janeiro

Nesta quarta-feira (8), o prêmio é de R$ 6 milhões para quem conseguir acertar as seis dezenas sorteadas do concurso 2.222, de acordo com os dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Mega-Sena nesta quarta-feira são:

13, 14, 29, 30, 48, 59

O último sorteio da Mega-Sena foi no sábado, quando nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas que foram sorteadas.

No entanto, 101 apostadores conseguiram acertar a quina, e cada um ganhou um prêmio de R$ 13.753,65.

Outros 3.669 apostadores acertam quatro das seis dezenas (quadra) e ganharam R$ 540,87 cada.

