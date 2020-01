Twitter suspende contas oficiais do governo Maduro na Venezuela

O Twitter suspendeu algumas contas institucionais do governo da Venezuela, alegando que os perfis violaram as regras da rede social, mas sem especificar quais.

Até a manhã desta quarta-feira (8), páginas ligadas ao Ministério da Defesa (@mppd_fanb) e das Forças Armadas (@armadafanb) ainda estavam bloqueadas.

As contas do Banco Central da Venezuela (@bcv_org_ve) e do órgão de imprensa da Presidência (@PresidencialVen) também haviam sido suspensas, mas já estão funcionando.

A notícia chega em meio à disputa entre o chavismo e a oposição pelo comando da Assembleia Nacional. Em uma sessão sem quórum e com opositores impedidos de entrar no plenário, deputados governistas elegeram Luis Parra como presidente do Parlamento no último fim de semana.

Já na terça-feira (7), o líder da oposição Juan Guaidó furou o bloqueio das forças chavistas e conseguiu entrar na Assembleia Nacional, prestando juramento novamente como presidente da Casa e chefe de Estado interino da Venezuela.