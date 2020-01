IPVA: carro com placa final 1 tem até quinta-feira para pagar com desconto

Vence nesta quinta-feira (9) o prazo para proprietários de carro de São Paulo com placa final 1 paguem o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) em parcela única com desconto ou parcelado. O dono do automóvel pode ainda optar por pagar em fevereiro em parcela única sem desconto.

Fiquem atentos. Neste ano, o governo de são Paulo não enviará cartas para informar o valor do IPVA ou lembrar o pagamento. Essa informação, assim como o pagamento, pode ser obtida em qualquer agência bancária ou mesmo na internet com a placa e os números do Renavan.

DPVAT: valor é igual ao de 2019

Em meio a uma disputa jurídica, o valor do DPVAT, seguro obrigatório de veículos, será a princípio o mesmo do ano passado, após liminar do STF (Supremo Tribunal Federal). Para carros, ele sairá R$ 16,21, e, para motos, R$ 84,58.

Veja o calendário de vencimento do IPVA: