IPTU terá aumento de 3,5% no ano em São Paulo

A Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo começa a postar nos Correios no dia 17 as notificações para o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) deste ano. O valor está 3,5% mais alto do que no ano passado.

A partir do dia 15, os contribuintes conseguem consultar o valor no site www.prefeitura.sp.gov.br/iptu. O vencimento será na data escolhida pelo contribuinte que fez atualização cadastral. Para aqueles que não optaram por nenhuma data, a primeira parcela vence nos dias 9 ou 14 de fevereiro.

Quem decidir pagar à vista terá um desconto de 3%.

Os contribuintes receberão a notificação do valor do imposto com a primeira parcela e a cota única à vista. Aqueles que optarem por pagar a prazo receberão depois os demais boletos.

Isenções

A Secretaria Municipal da Fazenda explica que a maioria dos imóveis que eram isentos no ano passado deve continuar neste ano. A exceção ficará para aqueles que, com o reajuste de 3,5% sobre o valor venal do imóvel, tiverem superado o teto de isenção, R$ 160 mil.

A pasta explicou ainda que pode haver aumento de mais de 3,5% no IPTU dos imóveis que tiveram o imposto corrigido quando da atualização da Planta Genérica de Valores em 2013. O reajuste é limitado a 10% para imóveis residenciais e 15% para não-residenciais.