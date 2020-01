Dezessete macacos morreram com febre amarela no Paraná

Dezessete macacos morreram nas últimas três semanas no Paraná por febre amarela, de acordo com o governo do estado.

Desde julho do ano passado até hoje, foram 33 animais mortos, de acordo com a Divisão de Doenças Transmitidas por Vetores e pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde

Os registros são de 12 cidades, a maioria entre a região central do Estado e a área dos Campos Gerais.

Outros 79 casos de mortes de macacos seguem em investigação.

