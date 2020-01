Anglo oferece curso pré-vestibular gratuito para jovens de baixa renda

O FERA Anglo Social, projeto que oferece aulas gratuitas para quem deseja prestar o vestibular, está com inscrições abertas. Coordenadas por professores do Anglo Vestibulares, as aulas serão ministradas no período vespertino, na unidade Tamandaré do Anglo Vestibulares, no bairro da Liberdade, em São Paulo.

Até 15 de janeiro (quarta-feira), os interessados podem realizar suas inscrições online e, em seguida, fazer a confirmação presencial, entre 13 e 16 de janeiro, por meio da doação de 1kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar.

Além disso, os candidatos terão que realizar uma prova diagnóstica (com 60 questões de múltipla escolha, no estilo Enem) e passar por uma entrevista socioeconômica. “O Fera é um projeto de quem acredita que é importante criar mais oportunidades e ajudar pessoas que querem estudar, mas não têm condições de pagar por isso”, diz Heitor Ribeiro, coordenador do Anglo.