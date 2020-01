Avião ucraniano cai no Irã e 176 pessoas morrem

Um avião caiu pouco depois de decolar na cidade de Teerão, capital do Irã, na manhã desta quarta-feira, 8. O acidente ocorreu por volta das 6h15, no horário local (23h45 de terça, 7, no horário de Brasília).

De acordo com a Organização de Aviação Civil do Irã, 176 pessoas morreram, sendo 9 tripulantes e 167 passageiros. Entre as vítimas estão 82 iranianos, 63 canadenses, 11 ucranianos, dez suecos, quatro afegãos, três britânicos e três alemães.

A aeronave, da Ukraine International Airlines, tinha como destino o aeroporto de Kiev, na Ucrânia. Seu modelo era um Boeing 737-800 NG, produzido em 2016.

O Irã está no centro das atenções no cenário internacional pelos acontecimentos nas últimas doze horas. O país registrou um terremoto de magnitude 4,5 na região de uma central nuclear – não há informações de feridos ou danos.

Na escalada de tensão entre Brasil e Irã, um ataque de mísseis iranianos atingiu 2 bases no Iraque que abrigam forças americanas e iraquianas. A ação foi confimada como uma retaliação pela morte, por americanos, do general Qassim Suleimani.

O presidente americano Donald Trump irá se manifestar ainda nesta manhã sobre a investida do Irã.