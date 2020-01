Aniversário de São Paulo terá shows e Cortejo Modernista

A prefeitura de São Paulo divulgou nesta quarta-feira (08) a programação para as comemorações de aniversário da cidade, que completará 466 anos no dia 25 de janeiro. Entre as atrações estão shows com Elba Ramalho, Ney Matogrosso, Emicida e Demônios da Garoa, além de um Grande Cortejo Modernista, que passará por diversas ruas do centro da capital.

Segundo a prefeitura, serão mais de 300 atividades distribuídas em 150 pontos nas ruas e em equipamentos culturais. Haverá atividades como cinema, dança, teatro, circo, shows, debates e roteiros de memória, além de programação para o público infantil. O destaque na região central será o Grande Cortejo Modernista, que sairá do Pátio do Colégio, às 14h, passando por lugares de memória e pontos históricos estabelecidos no Largo São Bento, Rua Libero Badaró, Avenida São João, Viaduto do Chá, Praça Ramos de Azevedo, Largo do Paissandu e Praça da República.

Elba Ramalho com Bixiga 70, Karol Conka, Rashid, Ney Matogrosso, Skank, Demônios da Garoa e a bateria da escola de samba Vai-Vai participarão da apresentação itinerante no centro da capital. A Orquestra Sinfônica Municipal, o Coro Lírico, o Balé da Cidade de São Paulo e o Coral Indígena Guarani Amba Vera também integram a atração.

Outras regiões

A capital também contará com atrações espalhadas pelas demais regiões da capital. Na zona leste, Emicida se apresenta no Palco Praça Brasil.

Na zona norte, o tradicional grupo de forró Falamansa se apresenta às 19h. Na sequência, sobe ao palco o grupo de forró Rastapé. Outro espaço que recebe programação neste dia é o Centro Cultural da Juventude, com um grande encontro de talentos da nova geração do rap como Drik Barbosa, Kamau e Rashid.

Na zona oeste, a programação terá início às 14h com o grupo Samba Rock Santo Amaro. Na sequência, às 15h20, o grupo Eu Soul Sambarock relembra os bailes das periferias de São Paulo desde a década de 60. Às 16h, a banda Sandália de Prata apresenta seu novo disco, “Maloqueiro e Elegante”. O encerramento fica com a cantora Paula Lima, às 18h. Já no Centro Cultural Tendal da Lapa, às 19h, o cantor Marcelo Jeneci apresenta seu novo disco, Guaia.

Na zona sul, a partir das 18h, a programação começa com a Equipe Black Mad. Às 20h, será a vez de Rodriguinho, ex-vocalista do grupo Travessos, que apresenta a turnê 30 anos, 30 sucessos. Quem encerra as apresentações neste local será o grupo de samba Art Popular, às 21h.