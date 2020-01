Termina nesta quarta prazo para pedido de transferência nas escolas estaduais de SP

Termina nesta quarta-feira (8) o prazo para que pais com filhos matriculados na rede estadual de ensino peçam a transferência dos alunos para outra unidade. Esse pedido só pode ser feito de forma presencial.

A diretora do Departamento de Matrículas da Secretaria Estadual de Educação, Andrea Grecco, em entrevista à BandNews FM, explica que o procedimento varia de acordo com o motivo da mudança.

Se a família se mudou e o objetivo é transferir a matrícula para uma unidade mais próxima, o pedido pode ser feito em qualquer unidade da rede estadual. Mas, se o motivo é outro, os pais precisam fazer a solicitação direto na escola em que há o interesse de se matricular.

Veja também:

IPTU 2020 em São Paulo: veja calendário de pagamento do imposto

43% dos passageiros de ônibus de turismo usam cinto de segurança, diz ANTT

Andrea Grecco conta, também, que a pasta segue uma lista de prioridades: primeiro, são atendidos os pedidos em função de mudança de endereço e, só depois, os outros são analisados. Quem tiver o pedido de transferência negado continua com a matrícula na escola atual garantida, mas pode tentar novamente após o início do ano letivo.

Ao fazer o pedido, é necessário levar o documento de identidade do estudante – ou a certidão de nascimento -, além de um comprovante de residência. Os resultados serão divulgados no dia 13 de janeiro. Já o ano letivo na rede estadual começa no dia 3 de fevereiro.