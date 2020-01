Santo André e São Bernardo congelam tarifa de ônibus

As prefeituras de Santo André e São Bernardo decidiram congelar o valor da tarifa de ônibus para este ano. Passageiros das cidades pagam atualmente R$ 4,75, valor superior ao cobrado na capital em ônibus, metrô e trem, de R$ 4,40, já com o aumento de 2,33% válido desde o início do mês.

De acordo com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, o congelamento foi possível por causa do andamento do processo licitatório para nova concessão do sistema de transporte público, que prevê tarifa de R$ 4,75. Santo André não explicou por que manterá o valor.

Em São Caetano, a prefeitura informou que não há estudo até o momento sobre reajuste. Passageiros pagam na cidade R$ 4,50.