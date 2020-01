Previsão do Tempo: São Paulo terá quarta-feira chuvosa

A propagação de uma área de baixa pressão pela capital paulista muda o tempo nesta quarta-feira (8).

LEIA MAIS:

Curso de Libras gratuito tem inscrições abertas em São Paulo

Carreta pega fogo e bloqueia pista da Marginal Tietê

O tempo continua quente e abafado, porém no decorrer da tarde, as nuvens aumentam e fortes pancadas de chuva podem cair em São Paulo. Há potencial para formação de alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de SP.

No início do dia, no entanto, o céu tem aberturas de sol. A máxima prevista para a quarta-feira é de 29ºC, enquanto a mínima fica em 21ºC.