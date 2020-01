Porto Rico perde importante ponto turístico após terremoto

Punta Ventana era um arco de pedra com uma beleza emblemática e importante ponto turístico da cidade de Guayanilla, em Porto Rico. Contudo, após o terremoto de magnitude 5,8 que atingiu o país nesta segunda-feira (6), a maravilha natural foi destruída.

O terremoto de segunda-feira era o mais forte de uma série que vem ocorrendo desde o dia 28 de dezembro. No entanto, o país foi surpreendido, mais uma vez mais, com um abalo ainda maior, com magnitude de 6,4, segundo o Serviço Geológico dos EUA.

[GUAYANILLA] Desaparece la ventana natural en Punta Ventana, Guayanilla. pic.twitter.com/IN0LI7XuKK — UPRM Meteorological Laboratory (@UPRMetLab) January 6, 2020

Segundo a imprensa local, vários edifícios foram derrubados e um homem morreu. O terremoto ainda gerou um apagão na ilha. Em entrevista à BBC News Mundo, Alberto López Venegas, pesquisador da Rede Sísmica de Porto Rico, explica que "Porto Rico está rodeado de características geológicas que são favoráveis para eventos sísmicos". Ocorre que o país se encontra em uma zona sísmica, pois conta com duas placas tectônicas que interagem entre si.