Parque Augusta: Instituto pede pausa na construção

Alegando que a área possui grande potencial arqueológico, o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) enviou oficio à Prefeitura de São Paulo para paralisar a construção do parque Augusta (centro).

Segundo a entidade, o terreno pode conter vestígios de populações indígenas, dos primeiros habitantes da cidade e de edifícios do século 20. O Iphan também pediu que arqueólogos possam estudar o local e informou que irá se encontrar hoje com a prefeitura para discutir a construção do parque.

A prefeitura disse a obra foi aprovada pelo Conpresp (Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental) e que está tomando as providências “pertinentes” junto ao Iphan.