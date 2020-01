IPTU 2020 em São Paulo: veja calendário de pagamento do imposto

A Secretaria Municipal da Fazenda começa a postar nos Correios na próxima semana, mais precisamente no dia 17, os carnês de IPTU 2020, o Imposto Predial e Territorial Urbano. O imposto terá reajuste de 3,5% em relação ao ano passado, uma reposição da inflação, segundo a pasta.

Os últimos carnês serão entregues até 19 de fevereiro. O vencimento, de acordo com a administração municipal, será:

• no dia escolhido, para os contribuintes que fizeram opção via atualização cadastral (Lei nº 14.089, de 22/11/2005);

• no dia 9 ou no dia 14, para os contribuintes que não fizeram opção de dia de vencimento;

• no dia 20, para os contribuintes que optaram pela notificação por Administradoras de Imóveis, vencendo a primeira parcela no mês de março.

Os moradores da capital receberão dois boletos: o primeiro com vencimento em fevereiro e o segundo com as demais parcelas. A mudança foi determinada para poupar papel e evitar fraudes.

Os valores estarão disponíveis para consulta no site da Secretaria da Fazenda a partir de 15 de janeiro. A data de vencimento de dias sem expediente bancário será prorrogada para o primeiro dia útil seguinte, sem acréscimo ao valor. As notificações de isenção serão postadas nos Correios a partir de 17 de janeiro.

IPTU 2020 de São Paulo: Vencimento da primeira parcela ou pagamento à vista

Vencimento da primeira parcela ou pagamento à vista Postagem no correio Limite para recebimento do contribuinte Período para emitir 2ª via pela internet ou efetuar a comunicação nas subprefeituras 1/2 17/1 24/1 27 a 31/1 2/2 17/1 24/1 27 a 31/1 3/2 17/1 24/1 27 a 31/1 4/2 22/1 27/1 28/1 a 3/2 5/2 23/1 28/1 29/1 a 4/2 6/2 23/1 29/1 30/1 a 5/2 7/2 23/1 30/1 31/1 a 6/2 8/2 24/1 31/1 3/2 a 7/2 9/2 24/1 31/1 3/2 a 7/2 10/2 24/1 31/1 3/2 a 7/2 11/2 29/1 3/2 4/2 a 10/2 12/2 30/1 4/2 5/2 a 11/2 13/2 30/1 5/2 6/2 a 12/2 14/2 30/1 6/2 7/2 a 13/2 15/2 31/1 7/2 10/2 a 14/2 16/2 31/1 7/2 10/2 a 14/2 17/2 31/1 7/2 10/2 a 14/2 18/2 5/2 10/2 11/2 a 17/2 19/2 6/2 11/2 12/2 a 18/2 20/2 6/2 12/2 13/2 a 19/2 21/2 6/2 13/2 14/2 a 20/2 22/2 7/2 14/2 17/2 a 21/2 23/2 7/2 14/2 17/2 a 21/2 24/2 7/2 14/2 17/2 a 21/2 25/2 7/2 14/2 17/2 a 21/2 26/2 7/2 14/2 17/2 a 21/2 27/2 12/2 17/2 18/2 a 26/2 28/2 13/2 18/2 19/2 a 27/2 29/2* 13/2 19/2 20/2 a 28/2

* Em fevereiro, essa data de vencimento valerá também para os optantes pelo vencimento no dia 30, prevalecendo o dia de opção para os meses seguintes