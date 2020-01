Curso de Libras gratuito tem inscrições abertas em São Paulo

O curso de Língua Brasileira e Sinais (Libras) gratuito oferecido pelo Governo do Estado de São Paulo já está com inscrições abertas.

Desta vez, as aulas serão na capital paulista, com quatro horários e dois endereços disponíveis. As aulas têm como objetivo possibilidades de interação pessoal entre pessoas com e sem deficiência auditiva.

Totalmente gratuito, o curso é oferecido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência em parceria com o Centro de Tecnologia e Inovação.

Para se inscrever, é preciso preencher o formulário online neste link. Nele, o participante escolher o horário para realização do curso, e a unidade mais conveniente.

As aulas são presenciais, e serão oferecidas no Memorial da América Latina e também no Centro de Tecnologia e Inovação.

SERVIÇO



Curso Libras – Capital

Locais de aula: Jabaquara – Rodovia dos Imigrantes, km 11,5 – Centro de Tecnologia e Inovação | Barra Funda – Av. Auro Soares de Moura Andrade, 564 – Portão 10 – SEDPcD-SP

Inscrições: http://forms.gle/GaqGaz5Ug2gveyha8