Centro Paula Souza tem curso gratuito de Design e Photoshop

Estudantes e profissionais interessados em estudar Design e Photoshop à distância podem se inscrever através da plataforma online do Centro Paula Souza, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.

O curso é gratuito e tem 16 horas de formação, divididos em 4 aulas. Para acessar, basta se cadastrar na plataforma online.

O conteúdo aborda princípios de design, webdesign, cores, psicologia das cores, layout, tipografia, alinhamentos, formatos e introdução às ferramentas de edição, tratamento e manipulação de imagem no Photoshop. No fim do curso, o estudante passa por uma avaliação online e os aprovados recebem um certificado de conclusão.