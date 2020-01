Bruno Covas passa por 6ª sessão de quimioterapia contra câncer nesta terça

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), vai se internar novamente nesta terça-feira (7) para a sexta sessão de quimioterapia contra um câncer entre o estômago e o esôfago. O político cumpre agenda normalmente no gabinete e deve ir para o Hospital Sírio-Libanês no fim de tarde. Cada sessão de quimioterapia tem duração de 30 horas.

Confira a agenda do prefeito de São Paulo nesta terça, 7 de janeiro de 2020:

• 09h – Despacho com Secretário Executivo – Gustavo Pires

Local: Gabinete do Prefeito

• 10h30 – Reunião com diretores da Engeform, Secretário de Habitação – João Farias, Secretário Executivo – Fabio Lepique, Diretor-Presidente da COHAB – Alex Peixe e Subprefeito da Mooca – Guilherme Kopke Brito

Local: Gabinete do Prefeito

• 11h – Despacho com Secretário de Licenciamento – César Azevedo

Local: Gabinete do Prefeito

• 14h30 – Entrevista para o Jornal El País

Local: Gabinete do Prefeito

• 15h – Despacho com Chefe de Gabinete – Vitor Sampaio

Local: Gabinete do Prefeito

Histórico

No dia 23 de outubro, Covas, com 39 anos, foi internado para tratamento de uma erisipela. Dois dias depois, os médicos diagnosticaram uma trombose venosa das veias fibulares e exames subsequentes apontaram tromboembolismo pulmonar e câncer.

Covas foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer na região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão nos linfonodos.