Funeral de Soleimani, general morto pelos EUA, atrai centenas de milhares

Centenas de milhares de pessoas marcharam pela capital do Irã, Teerã, em uma procissão fúnebre em homenagem ao general Qassem Soleimani, que era comandante das Forças Quds, unidade da Guarda Revolucionária do Irã, e foi morto na última semana em ataque do governo americano.

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, liderou de forma emotiva as orações fúnebres na Universidade de Teerã sobre o caixão do general Soleimani, que chegou a Teerã no final do domingo, depois de ser levado pelas cidades de Ahwaz e Meshed como parte de uma procissão de luto de três dias. As pessoas na multidão choravam enquanto Khamenei orava.

As cerimônias de luto devem terminar na próxima terça-feira, com a cremação dos restos mortais de Soleimani em sua cidade natal, Kerman. Fonte: Dow Jones Newswires.