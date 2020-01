Cidade de São Paulo tem última semana sem rodízio de veículos

A cidade de São Paulo vive sua última semana sem o rodízio municipal de veículos, com a restrição voltando a vigorar na próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro.

A suspensão da restrição veicular teve início no dia 23 de dezembro e só é válida para carros de passeio. Dessa forma, o rodízio de placas para veículos pesados, como caminhões, e outras restrições, como a ZMRC (Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões) e a ZMRF (Zona de Máxima Restrição ao Fretamento), continuam valendo normalmente.

Veja também:

Cheque especial ganha taxa e limite de juros a partir desta segunda

Especialistas analisam expectativas para o Brasil em 2020



O rodízio municipal restringe a circulação de veículos dentro do Centro Expandido da capital paulista, com restrição diária dependendo do número final da placa do carro, e em duas faixas de horário – das 7h às 10h e das 17h às 20h. O desrespeito ao rodízio municipal é uma infração de nível médio, com multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do motorista.

E a zona azul?

O estacionamento rotativo de São Paulo no sistema Zona Azul segue normal na capital, com horários vigentes conforme a sinalização de cada via. Estacionar em local de Zona Azul sem ativar o CAD é uma infração de nível grave, com multa no valor de R$ 195,23 e acréscimo de cinco pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do motorista. O enquadramento permite remoção do veículo.