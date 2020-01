Presos fogem de centro de detenção provisória na zona leste de São Paulo

Treze detentos do CDP (Centro de Detenção Provisória) II de Chácara Belém, zona leste de São Paulo, fugiram no domingo (5). Eles cumpriam regime semiaberto e pularam o alambrado do local no início da noite.

De acordo com a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), vinculada ao governo estadual, os detentos estavam no pátio da unidade, na avenida Condessa Elizabete Robiano, número 900, após o encerramento do horário de visitas.

Se recapturados, os 13 homens serão penalizados, passando a cumprir o regime fechado. A pasta informou ainda que o CDP II da Chácara Belém terá um aumento na segurança e na altura do alambrado.

“A SAP esclarece que as alas e unidades de regime semiaberto, obedecendo à legislação brasileira, não dispõem de vigilância armada e nem são cercadas por muralha. A permanência do preso, nesse regime, se caracteriza muito mais pelo senso de auto-disciplina e responsabilidade, do que propriamente por mecanismos de contenção contra evasão", afirmou, em nota.