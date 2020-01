Onze praias do litoral de São Paulo estão impróprias para banho

De acordo com o boletim divulgado pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) no último dia 2, 166 das 177 praias do litoral de São Paulo que são monitoradas estão liberadas para banho.

Onze delas foram avaliadas como impróprias e devem ser evitadas. São elas:

Itaquanduba (Ilhabela)

Itaguá (Ubatuba)

Indaiá (Caraguatatuba)

Praia José Menino (altura da rua Olavo Bilac, Santos)

Maracanã (Praia Grande)

Perequê (Guarujá)

Divisa (São Vicente)

Milionários (São Vicente)

Vera Cruz (Mongaguá)

Agenor de Campos (Mongaguá)

Flórida Mirim (Mongaguá)

A Cetesb esclarece que a situação de balneabilidade das praias pode sofrer alterações em virtude do período de chuvas e recomenda que os banhistas usem as praias somente 24 horas após chuvas fortes.