Conexão entre estações Consolação e Paulista do Metrô passa por obra de ampliação

O corredor que interliga as estações Consolação, da linha 2-Verde, e Paulista, da linha 4-Amarela, passa por obra de ampliação durante o mês de janeiro. O trabalho começou no dia 2 e consiste no deslocamento de duas esteiras para aumentar o espaço e, com isso, melhorar o fluxo dos passageiros no sentido Consolação.

As esteiras, de 80 metros de comprimento, serão reinstaladas 37 centímetros à direita. Para isso, uma equipe de manutenção com 48 funcionários trabalha, de forma ininterrupta, desde o dia 2 deste mês. O objetivo é reabrir todo o espaço no fim de janeiro, com o espaço sendo liberado gradualmente a cada semana.

Em novembro de 2018, o Metrô de São Paulo removeu quatro das seis esteiras disponíveis no túnel. Segundo a empresa, desde a inauguração, em 2010, o túnel que faz a conexão das linhas fica lotado nos horários de pico, e muitos usuários se espremiam para acessar as esteiras em uma tentativa de acelerar a transferência.

