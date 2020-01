Maduro aponta novo presidente para Assembleia Legislativa da Venezuela: conheça Luis Parra

Mais um personagem ganhou destaque na crise política da Venezuela neste fim de semana. Trata-se do deputado Luis Parra Rivero, conhecido como Luis Parra.

No domingo (5), Parra foi eleito novo presidente da Assembleia Legislativa da Venezuela, em uma votação conturbada e da qual a oposição liderada por Juan Guaidó foi impedida de participar.

Aos 41 anos, Parra foi proclamado novo presidente do Legislativo – posto até então ocupado por Guaidó – e recebeu o apoio do regime de Nicolás Maduro. Parra nasceu na cidade da Independência, em Yaracuy. É formado em Administração de Empresas pelo Instituto Estadual de Tecnologia do Estado.

Foi eleito deputado em dezembro de 2015 pela Mesa da Unidade Democrática, coalizão opositora ao regime chavista e a Maduro.

Em seu currículo parlamentar, estão atividades concentradas nas questões ambientais e recursos naturais. Em 2018, foi acusado de participar de um esquema de corrupção.

De acordo com uma reportagem publicada pelo portal "Armando.info", deputados de diferentes partidos da oposição, incluindo a Vontade Popular de Juan Guaidó agiram em instâncias como o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e o Ministério Público da Colômbia para que esse órgãos parassem de investigar empresários envolvidos na suposta rede de corrupção em torno do sistema Comitês Locais de Abastecimento e Produção (CLAP) – criado em 2016 pelo governo para tentar resolver a crise se escassez de alimentos.