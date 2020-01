Linha 15-Prata do Metrô retoma operação normal e novas estações tem horário ampliado

As três estações da linha 15-Prata do Metrô inauguradas no mês passado passam, a partir desta segunda-feira (6), a operar no horário padrão do sistema. As paradas Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus funcionam desde o dia 16 de dezembro.

Conforme procedimento padrão de abertura de estações, os três novos espaços iniciaram os trabalhos apenas entre 10h às 15h, sendo os horários ampliados gradualmente. Com o funcionamento pleno, operam agora entre 4h40 à 0h, de domingo a sexta, e das 4h40 à 1h, aos sábados.

A segunda-feira (6) também começa sem transtornos para os usuários da linha 15-Prata do Metrô. A situação foi resolvida no domingo (5) após cinco dias de velocidade reduzida e a necessidade de trocar de trens por uma falha registrada em equipamentos da estação São Lucas, na quarta-feira (1º).

A última estação em obras da linha 15-Prata, Jardim Colonial, tem previsão de entrega no segundo semestre de 2021. Já outras seis estações, que levam o ramal até a região da Cidade Tiradentes, extremo leste de São Paulo, voltaram a integrar o projeto, sendo prometidas pelo governador João Doria (PSDB) até o fim de 2022.