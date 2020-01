No Irã, colocam preço pela cabeça de Donald Trump: 80 milhões de dólares

No funeral do general Qassem Soleimani, na cidade iraniana de Mashad, um organizador lançou uma idéia: arrecadar um dólar para cada cidadão iraniano para juntar 80 milhões de dólares, os quais seriam oferecidos como recompensa pela cabeça do presidente americano, Donald Trump

“O Irã tem uma população de 80 milhões de habitantes. Com base nisso, queremos arrecadar 80 milhões de dólares, os quais serão uma recompensa para quem conseguir a cabeça do presidente Trump”, disse o organizador, segundo a tradução de um vídeo que se espalhou nas redes sociais e foi replicada por vários meios, como o britânico Daily Mail.

Os Estados Unidos ordenaram o ataque na sexta-feira (3) ao comboio no qual viajava Soleimani, líder da Força Quds, um grupo de elite da Guarda Revolucionária Iraniana. A operação foi realizada no aeroporto de Bagdá, no Iraque.

Trump argumenta que Soleimani matou milhares de militares dos Estados Unidos e planejou “ataques iminentes”.

A reação do governo de Teerã foi de raiva, e o aiatolá Ali Khamenei prometeu uma vingança dura. O clamor “morte aos Estados Unidos” foi ouvido neste domingo (5) no funeral em massa. Além da proposta do organizador do funeral, o deputado iraniano Abolfazi Abutorabi disse que o país está em posição de lançar um ataque em solo americano.

“Podemos atacar a Casa Branca, podemos respondê-los em solo americano. Temos o poder e responderemos no momento apropriado”, disse ele em uma sessão no Parlamento, citada pela agência de notícias trabalhista.

“Esta é uma declaração de guerra; se você duvida, perde”, acrescentou Abutorabi. “Quando alguém declara guerra a você, você quer responder a balas com flores? Eles vão lhe dar um tiro na cabeça”, disse ele.

Pouco tempo depois, o presidente Trump twittou: “se o Irã atacar qualquer pessoa ou alvo americano, os Estados Unidos responderão rápida e completamente, talvez de maneira desproporcional”.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020