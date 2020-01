IPVA 2020 começa a vencer nesta quinta em São Paulo; veja calendário

Mal o ano começa e a primeira parcela do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) já tem o vencimento se iniciando na próxima quinta-feira (9), para veículos com placas de final 1. Os vencimentos seguem até o dia 22.

E é bom ficar atento: não haverá carta informando o valor ou lembrando do pagamento. O dono do veículo deve ir a um dos bancos credenciados ou lotéricas e, com o número do Renavam, e a placa, quitar a parcela.

Quem optar por pagar o valor integral em janeiro, até o vencimento, terá desconto de 3%. Em fevereiro, quem não pagou a parcela de janeiro terá de recolher o valor integral do tributo, e sem abatimento.

Neste ano, o imposto ficou em média 3,5% mais barato do que no ano passado, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento, devido à redução no preço que baseia a tabela de valores venais.

DPVAT: valor é igual ao de 2019

Em meio a uma disputa jurídica, o valor do DPVAT, seguro obrigatório de veículos, será a princípio o mesmo do ano passado, após liminar do STF (Supremo Tribunal Federal). Para carros, ele sairá R$ 16,21, e, para motos, R$ 84,58.