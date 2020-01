Indonésio pega perpétua por estuprar 48 homens no Reino Unido

O estudante indonésio Reynhard Sinaga, de 36 anos, foi condenado nessa segunda-feira (6) à prisão perpétua por estuprar 48 homens em Manchester, no Reino Unido, de acordo com o jornal britânico "The Guardian".

Segundo a publicação, as autoridades acreditam que Sinaga tenha abusado de pelo menos 195 homens, durante um período de dois anos e meio. O número é considerado o maior na história judicial do país europeu. A polícia informou que o indonésio atraia as vítimas para seu apartamento, onde as drogavam e, em seguida, as atacavam. A maioria era estudantes de graduação, com aproximadamente 20 anos. Ao todo, ele cometeu 159 crimes, incluindo 136 estupros.

Até o momento, cerca de 70 vítimas ainda não foram identificadas. Sinaga, que já está preso e foi condenado por um período de 30 anos, cumpre atualmente penas de 88 sentenças de perpétua.