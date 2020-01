Hackers do Irã atacam página dos EUA e tiram sarro de Donald Trump

O momento é de tensão com a guerra latente entre o Irã e os Estados Unidos. Diversos países já definiram a sua posição e, à medida que as horas avançam, fica cada vez mais evidente que os incidentes da semana passada tiveram impacto.

Um exemplo curioso e quase inofensivo disso é o site oficial do Federal Depository Library Program (FDLP), que aparentemente foi invadido por um grupo de hackers do Irã:

“Em nome de Deus. >>>>> Hackeado por hackers do grupo de segurança cibernética do Irã…;) <<<<<. Isso é apenas uma pequena parte da capacidade cibernética do Irã! Estamos sempre prontos.”

A intervenção contra a página teria ido ainda mais longe, pois ao entrar no site, a única coisa que o visitante via era uma fotomontagem de Donald Trump recebendo um soco na cara.

Apparent hacking by an #Iran-linked group of a US government website (the little-known Federal Depository Library Program). https://t.co/r47ODmt4Pw is currently offline. pic.twitter.com/8dx7EDUZvu

— Steve Herman (@W7VOA) January 5, 2020