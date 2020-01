Projeto de lei vai proibir taxação de energia solar, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta segunda-feira (6) a intenção de proibir a taxação da energia solar, proposta pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Em uma publicação nas redes sociais, o líder do executivo afirmou ter conversado com os presidentes da Câmara e do Senado sobre o assunto.

"Conversei com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre sobre a taxação da energia solar proposta pela ANEEL. O Presidente da Câmara porá em votação PL, em regime de urgência, PROIBINDO A TAXAÇÃO da energia solar. O mesmo fará o Presidente do Senado."

Em um vídeo publicado na noite de domingo (5), Bolsonaro havia afirmado que era o único no Planalto que poderia falar sobre o assunto, mas destacou que a palavra final seria da Aneel, que é autônoma.