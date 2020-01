EMTU abre solicitações para Passe Livre e Escolar; saiba como pedir o benefício

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) abre nesta segunda-feira (6), a partir das 13h, o sistema para solicitações para gratuidade ou meia tarifa no serviço. O pedido pode ser feito por estudantes e professores no site da empresa.

Os créditos eletrônicos do Passe Escolar, que garante meia tarifa, assim como a gratuidade para beneficiários do Passe Livre, estarão disponíveis a partir do dia 1º de fevereiro. Só poderão solicitar um dos benefícios os estudantes e professores que tiverem os dados cadastrados pelas instituições de ensino.

Neste ano, o comprovante de residência enviado pelo estudante deve ser de um serviço vinculado diretamente ao local onde mora, como conta de luz, telefone fixo, água e gás encanado. Outra mudança é a garantia de ressarcimento da taxa de requisição em caso de pagamentos em duplicidade ou de valor diferente do boleto.

Segundo o governo estadual, foram emitidos 154,7 mil benefícios do Passe Livre – para estudantes com renda per capita inferior a 1,5 salário mínimo – e Passe Escolar. O custo da solicitação é de R$ 22,05.